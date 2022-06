Teresa Cherubini, la cura a fumetti per sconfiggere un linfoma (Di martedì 28 giugno 2022) La figlia di Jovanotti dopo essere guarita disegna la striscia di Casa Oz per i piccoli malati: «Per affrontare il male è fondamentale trovare un tipo di normalità e condividere le emozioni» Leggi su lastampa (Di martedì 28 giugno 2022) La figlia di Jovanotti dopo essere guarita disegna la striscia di Casa Oz per i piccoli malati: «Per affrontare il male è fondamentale trovare un tipo di normalità e condividere le emozioni»

Pubblicità

Ansa_Piemonte : Un fumetto con disegni Teresa Cherubini per raccontare cura. Realizzato da figlia Jovanotti con testi Marco Ponti… - solocine : Un fumetto con disegni Teresa Cherubini per raccontare cura - glooit : Un fumetto con disegni Teresa Cherubini per raccontare cura leggi su Gloo -