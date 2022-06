Siccità, stato di emergenza entro 2 settimane? Ecco cosa significa (e l'ipotesi razionamento diurno dell'acqua) (Di martedì 28 giugno 2022) «Penso che nelle prossime giornate, al massimo un paio di settimane, potremo fare la dichiarazione dello stato d?emergenza». Così ieri il capo della Protezione civile... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 giugno 2022) «Penso che nelle prossime giornate, al massimo un paio di, potremo fare la dichiarazioned?». Così ieri il capoa Protezione civile...

Pubblicità

Corriere : ?? «Entro un paio di settimane sarà decretato lo stato d’emergenza, ci stiamo lavorando con le Regioni. E non è escl… - fanpage : Quasi la metà dell’acqua distribuita attraverso le reti idriche italiane non arriva nei rubinetti delle case ma si… - AngeloCiocca : ??#Siccità. Si va verso la zona rossa in tutta Italia. In Lombardia scatta lo stato di emergenza fino al 30 settembre. Dicevamo? - CloudyKant : RT @autoritadac: #Siccità, @ErasmoDAngelis traccia il quadro a #TG1Mattina #Rai 'Stiamo in un'emergenza nazionale più dura rispetto a quell… - Paolo618261612 : RT @MTFed71: Molti lombardi hanno voluto verificare lo stato di siccità del Po o dei Navigli. Tutto normale. Ennesima buffonata del governo… -