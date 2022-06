Nonna Segre alla Ferragni | ' Ora tocca a te' - Cronaca - quotidiano net

(Di martedì 28 giugno 2022) Chiara, 35 anni, con. Liliana, 92, durante la visita al Memoriale della Shoah a Milano di Marianna Vazzana "La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera". Le ...

Pubblicità

chetempochefa : Quando feci io maturità non sapevo a chi dirlo, oggi invece mio nipote Filippo ha fatto l'esame e mi ha detto: nonn… - rosad24 : RT @MaxBernardini: Una cosa piccola, semplice, ma importante. Così si tramanda la memoria. - infoitinterno : Liliana Segre e Chiara Ferragni insieme al Memoriale Shoah: «Una visita di nonna e nipote» - infoitinterno : Nonna Segre alla Ferragni: 'Ora tocca a te' - MaxBernardini : Una cosa piccola, semplice, ma importante. Così si tramanda la memoria. -

"La nostra è stata una visita semplice, daa nipote, un incontro tra generazioni ma anche un passaggio di testimone" ha spiegato Liliana. "e nipote" si guardano attorno, tra la ...L'influencer su Instagram: 'Ascoltare dalla voce di Liliana, come dice lei 'daa nipote', la storia di chi è stato perseguitato in questo luogo a pochi passi da casa mi ha fatto soffrire e soprattutto ...Milano, la senatrice e l’influencer insieme al Memoriale della Shoah. Liliana: "Chiara è come una nipote. Può farsi carico della memoria" ...Dal racconto orale di Liliana Segre ai post di Chiara Ferragni. Passano gli anni, cambiano i mezzi di comunicazione, ma l’impegno a testimoniare l’orrore dell’Olocausto ...