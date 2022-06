Morandi | Marcuzzi e Cattelan | la Rai svela i palinsesti

Pubblicità

Prima serata, su Rai 1 da Angela a GianniDiverse novità sul fronte intrattenimento in ... Debutta in Rai Alessia, da novembre il martedì in prima serata in Boomerissima , un gioco tra ...... da 'Boomerissima' con la new entry Alessia, a 'Bellama' condotto da Pierluigi Diaco, ... 'Go Gianni go' il 19 dicembre, condotto da Gianni, sarà una grande festa, nella "sua" Bologna, ...Diverse le novità sul fronte intrattenimento nella prossima stagione Rai. Sulla seconda rete, da alcuni anni ormai luogo prediletto per le sperimentazioni, si prepara il ritorno di Alessia Marcuzzi, M ...Alessia Marcuzzi, Ilaria D'Amico, Alessandro Cattelan ... Il 19 dicembre, ad esempio, Gianni Morandi festeggerà i sessanta anni di carriera nella sua Bologna. Serata del 31 dicembre affidata ad ...