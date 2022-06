Mondiale di pallanuoto maschile | il Settebello passa ai quarti di finale

(Di martedì 28 giugno 2022) Ventiquattr’ore dopo i ragazzi delregalano al loro allenatore Campagna, 59 anni il giorno prima, la qualificazione aididei 19esimi Campionati del Mondo di. Alla Alfred Hajos battono la ruvida Australia 17-6 (parziali 4-0, 3-3, 4-1,6-2) e allontanano i cattivi pensieri post Spagna. Mercoledì 29 giugno alle 21 affronteranno l’Ungheria, campione d’Europa a Budapest 2020 e quarta ai Mondiali di Gwangju 2019, che ha vinto il girone A battendo senza particolari problemi Montenegro (12-8), Georgia (18-14) e Brasile (20-6). Entrambe arrivano al big match con tre partite giocate, dopo che gli azzurri sono stati costretti a saltare il match col Canada (rispedito a casa per plurimi casi di Covid all’interno del gruppo squadra). Una partita in più che avrebbe fatto sicuramente comodo alla ...

Pubblicità

infoitsport : Pallanuoto, il Settebello batte l'Australia e sfiderà l'Ungheria ai quarti del Mondiale - SportRepubblica : Pallanuoto, il Settebello batte l'Australia e sfiderà l'Ungheria ai quarti del Mondiale [aggiornamento delle 19:09] - SalentoSport : #NUOTO – #Pilato si ripete: è argento mondiale nei 50 rana. Fuochi d’artificio azzurri nell’ultima giornata iridata… - sarcobelli : Pallanuoto mondiale: il Setterosa è ai quarti - SuperchiGianni : RT @dariodigennaro: + + + ITALIA - CANADA NON SI GIOCHERA' + + + Cinque giocatori positivi al #Covid_19 tra i canadesi, la partita è stata… -

E mancano ancora sei giorni al termine della rassegna: tra acque libere e(soprattutto), ... Undicesima medaglia, raggiunta Federica Pellegrini. Sfida tirata, dai ritmi subito ...Non abbiamo avuto molto tempo per prepararci al; abbiamo giocato due amichevoli con la Croazia, poi è saltata anche la partita col Canada nel girone; abbiamo perso con la Spagna la partita ...Diretta Italia Francia streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per i quarti di finale nei Mondiali di pallanuoto 2022.L’Italia di Marco Del Lungo conquista i quarti di finale del Mondiale di Budapest. Nel turno di spareggio per accedere al tabellone ad eliminazione diretta, il 7bello ha travolto l’Austral ...