Mina Settembre 2: piena di colpi di scena, eccone alcuni (Di martedì 28 giugno 2022) La seconda stagione di Mina Settembre si prepara al suo imminente debutto: innumerevoli colpi di scena sconvolgeranno il pubblico. Entro il prossimo autunno dovrebbe debuttare la seconda stagione di Mina Settembre, prodotto Rai che vede protagonista la talentuosa Serena Rossi. In occasione di una recente intervista, la regista – Tiziana Aristarco – ha raccontato alcuni aneddoti divertenti in relazione alle riprese dei nuovi episodi. A quanto pare, il cast ha dovuto fronteggiare una serie di imprevisti del tutto inaspettati. Mina Settembre 2 (TvZap)Le parole della regista sono accessibili sulla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, l’Aristarco ha avuto così modo di incuriosire i fan sfegatati di Mina ... Leggi su formatonews (Di martedì 28 giugno 2022) La seconda stagione disi prepara al suo imminente debutto: innumerevolidisconvolgeranno il pubblico. Entro il prossimo autunno dovrebbe debuttare la seconda stagione di, prodotto Rai che vede protagonista la talentuosa Serena Rossi. In occasione di una recente intervista, la regista – Tiziana Aristarco – ha raccontatoaneddoti divertenti in relazione alle riprese dei nuovi episodi. A quanto pare, il cast ha dovuto fronteggiare una serie di imprevisti del tutto inaspettati.2 (TvZap)Le parole della regista sono accessibili sulla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, l’Aristarco ha avuto così modo di incuriosire i fan sfegatati di...

Pubblicità

AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 26 giugno 2022, Mina Settembre 16.4%, Tornare a vincere 11.1% - giuliapetulia : io non dimentico che in realtà mina settembre 2 era nei palinsesti dell’anno scorso?? - panorama_it : Sono terminate le riprese della seconda stagione della fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni.… - zazoomblog : Ascolti Tv “Mina Settembre” su Rai1 continua a vincere anche in replica - #Ascolti #“Mina #Settembre” #continua - Lexy75507563 : @QUELL0CHEFAM4LE Aspetterò Mina Settembre facendomi il rewatch ?? -