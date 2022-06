Milan, Raphinha al Chelsea libera Ziyech? (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo diverse fonti autorevoli Raphinha sarebbe vicino al Chelsea dal Leeds. L’arrivo del forte esterno brasiliano ridurrebbe ancora... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo diverse fonti autorevolisarebbe vicino aldal Leeds. L’arrivo del forte esterno brasiliano ridurrebbe ancora...

Pubblicità

cielorossonero : RT @MilanLiveIT: Il #Leeds fa sul serio per #DeKetelaere: cercano il possibile sostituto di #Raphinha Ma il #Milan è in vantaggio dato ch… - MilanLiveIT : Il #Leeds fa sul serio per #DeKetelaere: cercano il possibile sostituto di #Raphinha Ma il #Milan è in vantaggio… -