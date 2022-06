Messaggio di Insigne ai tifosi: “Tiferò sempre Napoli, la gente merita lo Scudetto!” (Di martedì 28 giugno 2022) Nella giornata di ieri, Lorenzo Insigne si è presentato da nuovo giocatore del Toronto, club che, stando a quanto sostenuto dallo stesso calciatore in conferenza, rappresenta per lui una sfida e una scelta di vita. L’ex numero 24 azzurro ha rilasciato inoltre un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Di seguito, quanto evidenziato: “L’accoglienza è stata molto bella. Non me l’aspettavo, a partire dai tifosi all’aeroporto. Mi sono sentito a casa perché c’erano tante maglie del Napoli, tanti napoletani e italiani. Per me e la mia famiglia è molto importante, così da darci una mano per inserirci al meglio nel mondo di Toronto. Non vedo l’ora di scendere in campo e aiutare i miei compagni. Le ambizioni sono molto alte. Ora e nei prossimi anni cercherò di dare il 100% per centrare traguardi e conquistare trofei ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 giugno 2022) Nella giornata di ieri, Lorenzosi è presentato da nuovo giocatore del Toronto, club che, stando a quanto sostenuto dallo stesso calciatore in conferenza, rappresenta per lui una sfida e una scelta di vita. L’ex numero 24 azzurro ha rilasciato inoltre un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Di seguito, quanto evidenziato: “L’accoglienza è stata molto bella. Non me l’aspettavo, a partire daiall’aeroporto. Mi sono sentito a casa perché c’erano tante maglie del, tanti napoletani e italiani. Per me e la mia famiglia è molto importante, così da darci una mano per inserirci al meglio nel mondo di Toronto. Non vedo l’ora di scendere in campo e aiutare i miei compagni. Le ambizioni sono molto alte. Ora e nei prossimi anni cercherò di dare il 100% per centrare traguardi e conquistare trofei ...

