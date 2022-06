Martinitt | storia di un' istituzione | le origini del collegio che diede ospitalità a Del Vecchio

Pubblicità

Corriere : Ultimo di quattro figli, rimasto orfano di padre, venne mandato dalla madre dai Martinitt: la storia di Del Vecchio - Corriere : Martinitt, perché gli orfani di Milano erano chiamati così? Storia di un'istituzione - newsfinanza : Leonardo Del Vecchio, la storia: le 4 mogli, i figli, la carriera dai Martinitt alla fabbrica a super manager, ecco… - Diegokpri050 : RT @Corriere: Martinitt, perché gli orfani di Milano erano chiamati così? Storia di un'istituzione - TerrinoniL : Martinitt, perché gli orfani di Milano erano chiamati così? Storia di un'istituzione -

... istruzione ed educazione ai minori in stato di abbandono, subirono un processo di trasformazione fino a che nel 1978 diventarono comunità alloggio: oggi sono sei e l'istituto deifa parte ...A Milano li chiamavano, quelli come lui. Orfanelli, cresciuti in collegio, perché sua mamma, rimasta vedova, ... È ladi un imprenditore illuminato, di un self made man di stampo ...Milano, Leonardo Del Vecchio è rimasto in orfanotrofio fino alla licenza di scuola media, poi garzone alla Johnson e studi all’Accademia di Brera. Ai Martinitt sono cresciuti anche Angelo Rizzoli, edi ...La storia di Leonardo Del Vecchio ha il sapore di una favola d’altri tempi, è l’esempio del vero self made man di stampo anglosassone che davanti alle sfortune della vita, non è stato ad auto-commiser ...