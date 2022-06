(Di martedì 28 giugno 2022) Ilglila casa e ilsuledelle telecamere che lo immortalano. È quanto accaduto nel quartiere Paradiso di Grugliasco, in provincia di Torino, la notte di giovedì scorso. Il...

Pubblicità

Dana10331440 : TorinoToday: Furto a Grugliasco: ladro svaligia un appartamento, il proprietario pubblica le sue immagini su Facebo… - solops : Grugliasco: ladro gli svaligia la casa, lui pubblica le immagini del furto su Facebook - quotidianopiem : Grugliasco: ladro gli svaligia la casa, lui pubblica le immagini del furto su Facebook - rep_roma : Tutti i trucchi del Ladro Elegante, che svaligia le case chiedendo permesso: colla e filo e 'prego signora, lasci c… -

Today.it

Nella notte di sabato 25 giugno, unsi è intrufolato in una casa sita nel quartiere Paradiso di Grugliasco portando via soldi e gioielli. Solo che ilnon deve essersi accorto delle telecamere di sorveglianza che lo ha immortalato mentre effettuava il colpo. Così il proprietario di casa, dopo aver raccolto le immagini del furto, le ha prima ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Leggi anche "Modi gentili, ben educato, un signore di mezz'età", a Roma è caccia al 'Elegante' chele case chiedendo ... Ladro svaligia un appartamento, il proprietario pubblica le sue immagini su Facebook Il ladro gli svaligia la casa e il proprietario pubblica su Facebook le immagini delle telecamere che lo immortalano. È quanto accaduto nel quartiere Paradiso di Grugliasco la notte di giovedì 23 giug ...Il ladro gli svaligia la casa e il proprietario pubblica su Facebook le immagini delle telecamere che lo immortalano. È quanto accaduto nel quartiere Paradiso di Grugliasco la notte di sabato 25 giugn ...