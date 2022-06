Joao Pedro lascia la serie A! Accordo ad un passo con un club straniero

Leggi su rompipallone

(Di martedì 28 giugno 2022) Colpo di scena nel futuro di. A darne l’anticipazione è Sportitalia, secondo cui l’attaccante naturalizzato italiano sarebbe ad undal Galatasaray. Un epilogo imprevedibile. Accostato a tantissime società italiane, tutti Salernitana e Torino, il centravanti del Cagliari è a undalla società turca.Cagliari Galatasaray L’affare è in dirittura di arrivo, con l’trovato a 7 milioni per il trasferimento a titolo definitivo. L’attaccante si appresta are il Cagliari, dove è arrivato nel 2014: 255 presenze condite da 84 gol nella sua avventura in rossoblù. Luca Forte