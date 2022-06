Il G7 trova l'accordo sul "price cap" proposto da Mario Draghi (Di martedì 28 giugno 2022) Bruxelles. Mario Draghi è riuscito a far rientrare dalla finestra del vertice del G7 la sua proposta di imporre un “price cap” sul gas importato dalla Russia, nonostante le continue resistenze della Germania e di altri stati membri dell'Unione europea. Al Consiglio europeo della scorsa settimana sembrava che tutto dovesse essere rinviato a dopo l'estate. E, invece, il presidente del Consiglio italiano è riuscito a giocare di sponda con l'amministrazione di Joe Biden, interessata soprattutto a un meccanismo per stabilizzare il prezzo del petrolio, che ha portato a un'impennata alla pompa di benzina negli Stati Uniti a pochi mesi dalle elezioni di mid-term. Il risultato è nella bozza di conclusioni del vertice del G7 di Elmau, che il Foglio ha potuto consultare. Due paragrafi sono dedicati ai “price cap” su gas e ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 giugno 2022) Bruxelles.è riuscito a far rientrare dalla finestra del vertice del G7 la sua proposta di imporre un “cap” sul gas importato dalla Russia, nonostante le continue resistenze della Germania e di altri stati membri dell'Unione europea. Al Consiglio europeo della scorsa settimana sembrava che tutto dovesse essere rinviato a dopo l'estate. E, invece, il presidente del Consiglio italiano è riuscito a giocare di sponda con l'amministrazione di Joe Biden, interessata soprattutto a un meccanismo per stabilizzare il prezzo del petrolio, che ha portato a un'impennata alla pompa di benzina negli Stati Uniti a pochi mesi dalle elezioni di mid-term. Il risultato è nella bozza di conclusioni del vertice del G7 di Elmau, che il Foglio ha potuto consultare. Due paragrafi sono dedicati ai “cap” su gas e ...

Pubblicità

fefebaraonda : @Nonha_stata @orsatti63 Io invece sì:ho sentito chiaramente chiedere ucraina demilitarizzata,neutrale e donbass all… - naptam_10 : @MarcoRusso77 @ParticipioPart vanno pagati eccome. Ronaldo che nn fa la differenza manco più a dirlo ogni anno guad… - MarcoAMunno : Dopo una stagione intera senza esser sceso in campo, John Wall trova l'accordo per il buyout con i Rockets: firmerà… - zucche_rosa : RT @fatina909: ???????? Questa meravigliosa volpina finita dietro le sbarre, cerca casa. Abbandono estivo ?? Mina, 2 anni taglia piccola 8 kg V… - ilgiornale : Nell'Isola si vota in autunno ma la coalizione non trova l'accordo sul nome condiviso -