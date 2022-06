Il flop dei Verdi e la crisi della classe dirigente tedesca (Di martedì 28 giugno 2022) Annalena Baerbock da ex “donna prodigio” e candidata cancelliere a titolare degli Esteri chiamata a rinnegare anni di posizioni progressiste in nome del sostegno ferreo all’atlantismo e al riarmo dell’Ucraina; Robert Habeck, co-leader assieme alla Baerbock, ministro dell’Economia con delega alle questioni energetiche chiamato a rottamare l’ambientalismo in nome del pragmatismo, della tutela degli approvvigionamenti di gas, del InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 28 giugno 2022) Annalena Baerbock da ex “donna prodigio” e candidata cancelliere a titolare degli Esteri chiamata a rinnegare anni di posizioni progressiste in nome del sostegno ferreo all’atlantismo e al riarmo dell’Ucraina; Robert Habeck, co-leader assieme alla Baerbock, ministro dell’Economia con delega alle questioni energetiche chiamato a rottamare l’ambientalismo in nome del pragmatismo,tutela degli approvvigionamenti di gas, del InsideOver.

