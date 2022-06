Grande unità di vedute | soprattutto sull' Ucraina La conferenza conclusiva di Draghi al G7

(Di martedì 28 giugno 2022) "Questo G7 è stato veramente un successo. I nostri paesi hanno affermato piena ecoesione,diper quanto riguarda la guerra ine le sue conseguenze a livello umanitario, economico e sociale", ha detto il presidente del Consiglio Marionellastampadopo il summit in Germania. "Il G7 è pronto a sostenere Kyiv per tutto il tempo necessario. Abbiamo anche ribadito il nostro impegno sul fronte delle sanzioni, essenziale per portare la Russia sul tavolo dei negoziati. La pace dev'essere quella che vuole l'ma, come ha detto il presidente americano Biden, dobbiamo essere pronti a cogliere gli spazi di dialogo", ha aggiunto il premier.

"Questo G7 è stato veramente un successo, i nostri Paesi hanno riaffermato piena ecoesione,di vedute in particolare per quanto riguarda la guerra in Ucraina e le sue conseguenze". A dirlo è stato il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi nella conferenza stampa al ..."Il G7 è pronto a sostenere Kyiv per tutto il tempo necessario. Abbiamo anche ribadito il nostro impegno sul fronte delle sanzioni, essenziale per portare la Russia al tavolo dei negoziati. La pace ...