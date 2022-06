Pubblicità

Motosprint.it

Guarda anche After The Flag After the Flag, intervista a MauroCosa sta succedendo ad Enea Bastianini che aveva iniziato l'anno davvero bene, qual è il problema "Secondo me è semplicemente ...... sarà trasmessa in streaming insu Prime Video . I clienti Sky Q e gli abbonati Amazon ... vicedirettore di Sky Sport e responsabile dei motori, commenta la MotoGP insieme a Mauro, ... Esclusiva, Sanchini: “Aerodinamica troppo determinante in MotoGP” "La MotoGP sta andando nella direzione dacui la F1 sta cercando di uscire" ci ha detto il commentatore tecnico di Sky, che ci ha dato anche un parere su quanto visto ad Assen ...Indice dei contenuti1 MotoGP Germania programmazione tv, gli appuntamenti del venerdì2 MotoGP Germania programmazione tv, ciò che accadrà nella giornata di sabato 18 giugno3 Gli appuntamenti della dom ...