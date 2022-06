Davide Frattesi | una foto intima finisce su Instagram | “Mi hanno hackerato”

(Di martedì 28 giugno 2022) LadiIn queste oreè finito sotto ai riflettori e non per il calciomercato, di cui poi vi parleremo in seguito. Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale, infatti, ha fatto parlare di sé a causa di unafinita sui social. Di cosa si tratta? Sul suo L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Il suo nome è da settimane al centro di tantissime voci di mercato, ma orasi è messo in mostra, più che per le doti calcistiche, per le qualità... fisiche. Il centrocampista del Sassuolo, conteso da varie big italiane ma (sembra) sempre più vicino al ritorno ...nudo sui social/ Il giocatore azzurro: "Telefono hackerato, mi scuso" INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022 Va segnalato che questi Giochi del ...Una brutta vicenda fuori dal campo che riguarda Davide Frattesi, un centrocampista che si è messo in mostra con la maglia del Sassuolo. L’ultima stagione del calciatore è stata importante, si è confer ...Tra le storie di Instagram compare una foto intima di Davide Frattesi, il quale poco dopo interviene: "Mi hanno hackerato" ...