Da Taylor Swift a Olivia Rodrigo e Billie Joe dei Green Day: le celebrità americane contro il divieto all'aborto (Di martedì 28 giugno 2022) Dal cinema alla musica fino agli Obama, ecco tutti quelli che stanno dicendo “no” al ribaltamento della sentenza Roe v. Wade L’accesso all’aborto, approvato dal 1973 con la sentenza conosciuta come Roe v. Wade, non è più un diritto sicuro negli Stati Uniti. Con il ribaltamento della Roe v. Wade, la Corte Suprema ha dato infatti ad ogni stato la possibilità di decidere in maniera indipendente come gestire e regolamentare … Leggi su it.mashable (Di martedì 28 giugno 2022) Dal cinema alla musica fino agli Obama, ecco tutti quelli che stanno dicendo “no” al ribaltamento della sentenza Roe v. Wade L’accesso all’, approvato dal 1973 con la sentenza conosciuta come Roe v. Wade, non è più un diritto sicuro negli Stati Uniti. Con il ribaltamento della Roe v. Wade, la Corte Suprema ha dato infatti ad ogni stato la possibilità di decidere in maniera indipendente come gestire e regolamentare …

