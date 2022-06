Crolla la tettoia per il concerto di Elisa, 2 gli operai travolti (Di martedì 28 giugno 2022) A Bassano del Grappa due lavoratori sono stati schiacciati dal crollo della tettoia del palco allestito per il concerto di Elisa in programma questa sera. Fortunatamente nessuna grave conseguenza Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 giugno 2022) A Bassano del Grappa due lavoratori sono stati schiacciati dal crollo delladel palco allestito per ildiin programma questa sera. Fortunatamente nessuna grave conseguenza

