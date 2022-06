Covid: radiata da Ordine Venezia dottoressa no-vax Balanzoni (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos Salute) - radiata dall'Ordine dei medici di Venezia la dottoressa no-vax Barbara Balanzoni, paladina delle cure domiciliari contro Covid-19. A dare la notizia della radiazione è la stessa Balanzoni, che su Twitter commenta: "Ovviamente me ne fotto di Venezia. Come prima del resto". Balanzoni pubblica sul suo profilo Twitter, oltre ai tanti messaggi di solidarietà ricevuta, il provvedimento dell'Ordine di Venezia, compresi i nomi dei medici della Commissione. "Ecco gli eroi", scrive dandoli in pasto ai follower sui social. "C'erano due possibilità. Diventare assassina o battermi per non esserlo. Ho scelto la seconda. Punto. Non dispiacetevi. L'alternativa era piegarmi alla ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos Salute) -dall'dei medici dilano-vax Barbara, paladina delle cure domiciliari contro-19. A dare la notizia della radiazione è la stessa, che su Twitter commenta: "Ovviamente me ne fotto di. Come prima del resto".pubblica sul suo profilo Twitter, oltre ai tanti messaggi di solidarietà ricevuta, il provvedimento dell'di, compresi i nomi dei medici della Commissione. "Ecco gli eroi", scrive dandoli in pasto ai follower sui social. "C'erano due possibilità. Diventare assassina o battermi per non esserlo. Ho scelto la seconda. Punto. Non dispiacetevi. L'alternativa era piegarmi alla ...

