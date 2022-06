Contrabbando internazionale, 28 arresti e 115 indagati: la guardia di finanza smantella un network che operava in Italia e all’estero (Di martedì 28 giugno 2022) Sono iniziati questa mattina, 28 giugno, i primi arresti e perquisizioni nei confronti di un network dedito al Contrabbando internazionale che operava su tutto il territorio nazionale. La rete si articolava in cinque gruppi, tutti connessi tra di loro e composti prevalentemente da persone di nazionalità Italiana, rumena, moldava, ucraina greca e maltese. Si dedicavano al traffico illecito di sigarette, prodotti energetici e alcolici e avevano importanti ramificazioni in Slovenia, Germania, Belgio, Inghilterra, Olanda, Polonia, Francia, Bulgaria e Grecia, paesi con cui commerciavano la merce. Così, da questa mattina più di cento militari della guardia di finanza di Trento hanno lavorato per portare a termine l’operazione “Melita“. La missione si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Sono iniziati questa mattina, 28 giugno, i primie perquisizioni nei confronti di undedito alchesu tutto il territorio nazionale. La rete si articolava in cinque gruppi, tutti connessi tra di loro e composti prevalentemente da persone di nazionalitàna, rumena, moldava, ucraina greca e maltese. Si dedicavano al traffico illecito di sigarette, prodotti energetici e alcolici e avevano importanti ramificazioni in Slovenia, Germania, Belgio, Inghilterra, Olanda, Polonia, Francia, Bulgaria e Grecia, paesi con cui commerciavano la merce. Così, da questa mattina più di cento militari delladidi Trento hanno lavorato per portare a termine l’operazione “Melita“. La missione si è ...

