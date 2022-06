Autostrade, aumento dei pedaggi in arrivo: +1,5% per le tariffe a partire da luglio (Di martedì 28 giugno 2022) Autostrade, aumento dei pedaggi in arrivo: a partire dal mese di luglio, le tariffe dovrebbero subire un incremento pari a circa l’1,5%. Autostrade, aumento dei pedaggi in arrivo: l’annuncio dell’ad di Autostrade per l’Italia In arrivo l’aumento dei pedaggi autostradali. Dopo l’impennata dei costi delle bollette energetiche, delle materie prime e della benzina, è la volta delle Autostrade. A partire dal mese di luglio, infatti, è stato annunciato un incremento del +1,5% delle tariffe. La misura è stata commentata dall’amministratore delegato di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 giugno 2022)deiin: adal mese di, ledovrebbero subire un incremento pari a circa l’1,5%.deiin: l’annuncio dell’ad diper l’Italia Inl’deiautostradali. Dopo l’impennata dei costi delle bollette energetiche, delle materie prime e della benzina, è la volta delle. Adal mese di, infatti, è stato annunciato un incremento del +1,5% delle. La misura è stata commentata dall’amministratore delegato di ...

Pubblicità

repubblica : Non solo caro-benzina, Autostrade prepara l'aumento dei pedaggi: da fine giugno + 1,5% - Adnkronos : #Autostrade, aumento del pedaggio in arrivo. Roberto Tomasi, ad di Autostrade per l'Italia: 'Aumento dell'1,5%, sti… - a70199617 : RT @ElioLannutti: Autostrade, da fine giugno previsto aumento tariffe dell'1,5%. Nel paese alla rovescia, tra i primi posti per corruzione,… - genovatoday : Autostrade, polemiche per l'aumento delle tariffe - CInfotracker : #RT @Adnkronos: #Autostrade, aumento del pedaggio in arrivo. Roberto Tomasi, ad di Autostrade per l'Italia: 'Aument… -