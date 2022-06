Al via ‘Love MI’ concerto benefico di Fedez con J-Ax (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Si è aperto sulle note di ‘Il ragazzo d’oro’ di Caneda, ‘Love Mi’, il concerto benefico e gratuito promosso da Fedez con J-Ax in piazza del Duomo per raccogliere fondi in favore di Tog – Together to Go, la onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. A circa mezz’ora dall’inizio del live la piazza è esplosa in un boato quando Orietta Berti, tra gli special guest della serata, si è affacciata sul palco. Ventidue gli artisti che si alterneranno durante il concerto, da Dargen D’Amico a Ghali, passando per Myss Keta, Rosa Chemical, Tananai, per chiudere con Fedez e J-Ax che si esibiranno attorno alle 23. Nonostante l’allerta meteo arancione per temporali la piazza è gremita di fan, che sin da questa mattina si ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Si è aperto sulle note di ‘Il ragazzo d’oro’ di Caneda,Mi’, ile gratuito promosso dacon J-Ax in piazza del Duomo per raccogliere fondi in favore di Tog – Together to Go, la onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. A circa mezz’ora dall’inizio del live la piazza è esplosa in un boato quando Orietta Berti, tra gli special guest della serata, si è affacciata sul palco. Ventidue gli artisti che si alterneranno durante il, da Dargen D’Amico a Ghali, passando per Myss Keta, Rosa Chemical, Tananai, per chiudere cone J-Ax che si esibiranno attorno alle 23. Nonostante l’allerta meteo arancione per temporali la piazza è gremita di fan, che sin da questa mattina si ...

