Al Teatro Trianon torna la grande canzone napoletana | una serata tra mostre e concerti

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 giugno 2022) Mercoledì 29 giugno alle 18 alViviani sial passato glorioso dellaattraverso le giovani generazioni. Alla luce dei lavori programmati dal Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, si precisa che tutte le iniziative saranno sin d’ora condotte della Fondazione Campania dei Festival, individuata dalla Regione come ente incaricato. Tutto in vista del prossimo dicembre 2022, data prevista per il convegno internazionale sulla nozione di patrimonio linguistico e su modi e forme della salvaguardia di tale patrimonio. In vista del convegno i componenti del Comitato cureranno un libro su storia, usi e scrittura del napoletano e di altri dialetti della Campania. Inoltre, in collaborazione con la Fondazione Campania ...