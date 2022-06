Virtus | il sogno scudetto si spegne contro la traversa

(Di lunedì 27 giugno 2022) Calcio Under 17 A Matelica (Macerata) la formazione bergamasca si arrende nella finale per il titolo nazionale ai romani della Lodigiani. Decisivi 10’ di sbandamento in avvio di ripresa, con due gol subiti. A un quarto d’ora dalla fine Colleoni ha riacceso le speranze, ma in pieno recupero il legno ha respinto un colpo di testa di Contini. Resta comunque una stagione memorabile per i ragazzi di mister Guizzetti.

Il sogno diventa realtà per la Lodigiani che supera 2-1 la Virtus CiseranoBergamo nella finale di Matelica e si laurea così Campione d'Italia per la prima volta nella sua storia.