Un anziano è morto in una casa di riposo abusiva (Di lunedì 27 giugno 2022) Arresti domiciliari per cinque indagati, due titolari e tre dipendenti di una casa di riposo abusiva di Reggio Calabria. Dalle prime ore di questa mattina i Nas (nuclei antisofisticazioni e sanità), con il supporto in fase esecutiva del... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 giugno 2022) Arresti domiciliari per cinque indagati, due titolari e tre dipendenti di unadidi Reggio Calabria. Dalle prime ore di questa mattina i Nas (nuclei antisofisticazioni e sanità), con il supporto in fase esecutiva del...

Pubblicità

nuova_venezia : Maltrattamenti in una casa di riposo abusiva: morto un anziano, 5 arresti - CorriereAlpi : Maltrattamenti in una casa di riposo abusiva: morto un anziano, 5 arresti - il_piccolo : Maltrattamenti in una casa di riposo abusiva: morto un anziano, 5 arresti - mattinodipadova : Maltrattamenti in una casa di riposo abusiva: morto un anziano, 5 arresti - LaStampa : Maltrattamenti in una casa di riposo abusiva: morto un anziano, 5 arresti -