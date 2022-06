“UeD” | disavventura per l’ex corteggiatrice | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 27 giugno 2022) Un hacker ha preso in mano il profilo Instagram di Lilli Pugliese,di “Uomini e Donne”. Quando lei se n’è accorta ha subito voluto raccomandare i fan. Infatti sul suo profilo apparivano dei messaggi che in realtà erano una vera e propria truffa. L’hacker prometteva una vincita sicura, garantita con il nome di Lilli. Hackerato il profilo Instagram di Lilli Pugliese “Ho depositato 1000 euro e ne ho vinti 6800”, appare scritto sul profilo di Lilli Pugliese,di “Uomini e Donne”. “L’ho provato, ho pagato e vinto”. “Ho investito 1000 euro al mattino e ho guadagnato 6800 euro in 1-2 ore”, sono alcuni dei messaggi che si leggono nelle story. Da circa due giorni sul profilo Instagram di Lilli Pugliese compaiono story che incitano i followers a depositare soldi per guadagnarne il doppio. ...