Udinese | amichevoli estive con Schalke e Bayer Leverkusen

(Di lunedì 27 giugno 2022) . Ecco gli impegni della squadra di Sottil L’ha reso noto il calendario delle. Mercoledì 13 luglio ore 18 (a Lienz):– Rapid Lienz Sabato 16 luglio (a Lienz, orario da definire):– Union BerlinDomenica 17 luglio (a Mittersill, orario da definire):04Giovedì 21 luglio ore 18 (a Zell am See):Domenica 24 luglio ore 17 (a Mittersill):– Qatar National TeamLunedì 25 luglio a Matrei (luogo da confermare e orario da definire):– Paphos Fc L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'Udinese ha ufficializzato il ritiro estivo, dall'11 al 27 luglio a Lienz, in Austria. Le amichevoli verranno giocate contro avversari di spicco, club blasonati della Bundesliga ed anche la nazionale ...