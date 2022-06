Ucraina, l'incubo di Lysychansk: il governatore chiede ai civili di abbandonare la città (Di lunedì 27 giugno 2022) La situazione nel Lugansk è drammatica, per i cittadini ucraini. ll governatore regionale Sergey Gaidai ha infatti chiesto ai civili di lasciare subito Lysychansk, la città gemella di Severodonetsk ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 giugno 2022) La situazione nel Lugansk è drammatica, per i cittadini ucraini. llregionale Sergey Gaidai ha infatti chiesto aidi lasciare subito, lagemella di Severodonetsk ...

