Toscana sempre meno rossa: Lucca è il settimo capoluogo di provincia conquistato dal Centrodestra (Di lunedì 27 giugno 2022) La vittoria al fotofinish di Mario Pardini a Lucca disegna una Toscana sempre meno "rossa". Già al primo turno, a Pistoia, Alessandro Tomasi aveva ottenuto la vittoria col 51,49%, doppiando la candidata del Pd, Federica Fratoni. Ma va aggiunto, per consolare il Pd e la segretaria regionale Simona Bonafè, il successo di Carrara, ottenuto da Serena Arrighi dopo cinque anni di governo Cinque Stelle L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Toscana sempre meno rossa: Lucca è il settimo capoluogo di provincia conquistato dal Centrodestra - gpaccardo : @DavideDenti Peccato, in effetti. Ma Lucca è, con qualche eccezione, sempre stata un'enclave conservatrice nella rossa Toscana - matteoarcenni : ????????????Lucca torna a destra con Mario Pardini Sindaco!!!???????????? La Toscana è sempre meno rossa!!!???????????? @ Lucca, Italy - A54ferraresi : @chiccotesta In Toscana è usato da sempre: 'O Gino. Me le trasporti te a casa queste 4 carabattole? Si, tranquillo, teletrasporto io' - RossellaGianni4 : @Misurelli77 La mia Toscana invece vira sempre più a destra ?????? -