Salerno, tornano la Notte Bianca e i premi dedicati a Schiavone e Carrano

Tempo di lettura: 7 minuti

Salerno – Con il ritorno della Notte Bianca Salerno, ritornano i premi dedicati a Luciano Schiavone e ad Andrea Carrano. Sarà il Salone "Genovesi" della Camera di Commercio di Salerno in Via Roma 29, ad ospitare Sabato 9 Luglio 2022 alle ore 11,00 la consegna dei premi Notte Bianca Salerno 2022. La Giuria accreditata, presieduta dallo scrittore e giornalista Pietro Pinto, ha attribuito il premio "LUCIANO Schiavone 2022" per la Categoria "SPECIAL AWARDS" ad ANGELO ORLANDO. Sceneggiatore, regista e attore di cinema, teatro e televisione. La sua carriera ha inizio a Roma dove viene notato da ...

