Raffaele La Capria, 'Dudù' cantore di Napoli come metafora della vita (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Il cantore di Napoli come metafora della vita, tra vizi e virtù, lo scrittore che ha raccontato "l'armonia perduta" per spiegare il suo rapporto con la città che "ti ferisce a morte o t'addormenta", descritto magnificamente nel suo romanzo più famoso, "Ferito a morte", con cui vinse il Premio Strega nel 1961: questo è stato l'impegno instancabile di Raffaele La Capria, Dudù per gli amici, una delle voci più significative della letteratura italiana del secondo '900, morto all'età di 99 anni all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stato ricoverato venerdì scorso per un aggravamento improvviso del suo stato di salute. Lo scrittore e giornalista è stato sposato con l'attrice Ilaria Occhini, dal 1966 alla sua scomparsa, ...

RaiCultura : Addio allo scrittore Raffaele La Capria, una delle voci più autorevoli del Novecento e anima di Napoli. Aveva vinto… - ciropellegrino : È morto Raffaele La Capria #napoli - Radio3tweet : Caro lettore italiano, scriveva Raffaele La Capria una decina di anni fa, io e te, per la maggior parte del tempo d… - copydimare : RT @artdielle: 'Scrivere e lanciarsi in acqua rispondono alla stessa legge, quella di gravità: fra le onde trovavo il ritmo e la disciplina… - dododifiaba1966 : RT @artdielle: 'Scrivere e lanciarsi in acqua rispondono alla stessa legge, quella di gravità: fra le onde trovavo il ritmo e la disciplina… -