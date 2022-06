Quagliarella e la Sampdoria insieme un altro anno: pronto il rinnovo di contratto (Di lunedì 27 giugno 2022) Fabio Quagliarella resta alla Sampdoria: il club blucerchiato e l' esperto attaccante hanno raggiunto. un accordo per la permanenza a Marassi... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 giugno 2022) Fabioresta alla: il club blucerchiato e l' esperto attaccante hraggiunto. un accordo per la permanenza a Marassi...

Pubblicità

cmdotcom : #Quagliarella e la #Sampdoria insieme un altro anno: pronto il rinnovo di contratto - CCokina12 : RT @86_longo: #Quagliarella verso nuovi record da battere: accordo con la #Sampdoria per il rinnovo, giocherà almeno fino al 2023 - angeloinitaly : RT @86_longo: #Quagliarella verso nuovi record da battere: accordo con la #Sampdoria per il rinnovo, giocherà almeno fino al 2023 - kin_milanista : RT @86_longo: #Quagliarella verso nuovi record da battere: accordo con la #Sampdoria per il rinnovo, giocherà almeno fino al 2023 - 86_longo : #Quagliarella verso nuovi record da battere: accordo con la #Sampdoria per il rinnovo, giocherà almeno fino al 2023 -