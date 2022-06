Presto in Europa il Nokia G400 5G | un device niente male

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il5G potrebbe esserelanciato, essendo già stato presentato durante il CES 2022 di Las Vegas lo scorso gennaio. Ilha ricevuto in questi giorni la certificazione FCC ed il suo manuale è stato avvistato online, a riprova del fatto che il debutto europeo del telefono sia molto vicino. Ormai è chiaro che il telefono arriverà sul mercato europeo entro pochi giorni. Parliamo del primo smartphone dell’azienda a montare uno schermo con frequenza di refresh rate a 120Hz, dal prezzo di 239 dollari (almeno negli Stati Uniti). Non sappiamo ancora dirvi come sarà l’effettivo nome commerciale del5G: forse G40, G41 o anche Style Plus. Il dispositivo è caratterizzato dal codice modello ‘TA-1448’, ed ha ricevuto già pure le certificazioni Wi-Fi e CQC (China ...

Pubblicità

BrandauerLudwig : Europa fasulla,assai * sinistra* .. nemica di Nazioni e Popoli .: Presto krepata... - putino : ?? “In Europa cresce il numero di persone il cui tenore di vita si avvicina alla soglia di povertà. Presto tutti ca… - truthoofficial : @Ielosubmarine2 @PresidentIRL @MarioMauro uccidono i cristiani ogni giorno; presto quando il terrorista ottiene tut… - Ibarra84656789 : RT @iocortomaltese: @Stelio_Bonsegna E molti triplodosati sono andati,molti altri presto ci lasceranno,Kalingrad e terza guerra mondiale pe… - balledelprete : RT @iocortomaltese: @Stelio_Bonsegna E molti triplodosati sono andati,molti altri presto ci lasceranno,Kalingrad e terza guerra mondiale pe… -

PneusNews.it

...in effetti senza coraggiosi ma per ora quasi improbabili cambiamenti istituzionali unaa 27 ...- economiche Ecco perché occorre puntare sulla diplomazia e tentare di ridurre al piùla ...... formazione della Ligue A francese e dopo una lunga carriera dipanata in giro per l'tra ... A!". Yokohama: presto una fabbrica in Europa “Quello che manca in Europa è una fabbrica”, ha commentato Borgo, aggiungendo che “avere una fabbrica in Europa presto” deve essere la strategia europea di Yokohama per il futuro. Per quanto riguarda ...