Omicron 5 | tanti casi sintomatici anche nei vaccinati | perché accade?

Professore, perché ci sonosintomatici tra i vaccinati/guariti "In assenza di dati ... sembra di poter dire che con le sottovarianti di4 e 5 ci sia un aumento di sintomatologia, non ...I numeri alti degli ospedalizzati da pandemia si spiegano anche così: le sottovarianti disono contagiosissime e colpiscono anche persone ricoverate per motivazioni diverse. Persone nella ...Ciò che sta accadendo in Italia e nel mondo sembra rappresentare "il graduale passaggio dall'emergenza pandemica alla prevedibilità endemica". Lo ...Fabrizio Pregliasco, virologo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha affermato che “prima o poi Omicron ce lo prenderemo tutti, è un disastro, perché il virus sfugge” e colpisce “anche chi ...