Monza | visite per Cragno e incontro per Sensi Le ultime su Carboni

Il Monza lavora alle entrate: oggi visite per Cragno, i brianzoli incontreranno Sensi. Per Carboni ancora tutto da definire Il mercato del Monza sta prendendo sempre più corpo e oggi aggiungerà un tassello per la prossima stagione. Il portiere Cragno sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto con il Monza. Operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 10 milioni. Galliani incontrerà Sensi per convincerlo ad accettare la proposta dei brianzoli, mentre il futuro di Carboni ancora sembra non essere definito siccome manca l'accordo con il Cagliari. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

