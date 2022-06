Milito: “Che colpo quello di Lukaku! Dybala non farebbe fatica all’Inter. Su Skriniar…” (Di lunedì 27 giugno 2022) Milito, ex calciatore, ha parlato di Inter e tanto altro ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni del “Principe”. Principe, un inizio estate piuttosto movimentato, no? “Sì, non ci stiamo annoiando. Su Lukaku ormai ci siamo, che colpo! Ha dimostrato di poter cambiare non solo l’Inter, ma tutta la A. Poi vediamo che succederà con Dybala: farebbe comodo a tutti. Se c’è una possibilità, allora va colta al volo. Sarebbe una risorsa in una squadra che è già completa”. Passare a una vecchia “nemica” darebbe alla Joya la giusta benzina per ritrovarsi? “Sarebbe nel club giusto per azzerare e ripartire. E non cambierebbe campionato: conosce bene la A, non farebbe fatica. Squadra e tifosi lo accoglierebbero benissimo, la voglia di rivincita farebbe la ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 giugno 2022), ex calciatore, ha parlato di Inter e tanto altro ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni del “Principe”. Principe, un inizio estate piuttosto movimentato, no? “Sì, non ci stiamo annoiando. Su Lukaku ormai ci siamo, che! Ha dimostrato di poter cambiare non solo l’Inter, ma tutta la A. Poi vediamo che succederà concomodo a tutti. Se c’è una possibilità, allora va colta al volo. Sarebbe una risorsa in una squadra che è già completa”. Passare a una vecchia “nemica” darebbe alla Joya la giusta benzina per ritrovarsi? “Sarebbe nel club giusto per azzerare e ripartire. E non cambierebbe campionato: conosce bene la A, non. Squadra e tifosi lo accoglierebbero benissimo, la voglia di rivincitala ...

