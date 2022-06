LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marsaglia continua bene, mentre Tocci deve rimontare (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 12.09: Molto meglio rispetto a Tocci il doppio e mezzo indietro per Lorenzo Marsaglia, che prende 58.50 e si porta a 196.55 12.06: Giovanni Tocci sbaglia in entrata nel doppio e mezzo indietro. Solo 45 punti per l’azzurro che ora non deve sbagliare. 11.59: Davvero ottimo l’inizio dei due azzurri, che sono in pienissima corsa per la qualificazione alla semifinale. 11.53: Il cinese Wang si porta a 170.70 come punteggio totale. 11.49: Stesso tuffo per Lorenzo Marsaglia, che prende 71.40 e si porta a 138.05. 11.46: Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 68 punti. 142.40 come punteggio totale. 11.43: ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 12.09: Molto meglio rispetto ail doppio e mezzo indietro per Lorenzo, che prende 58.50 e si porta a 196.55 12.06: Giovannisbaglia in entrata nel doppio e mezzo indietro. Solo 45 punti per l’azzurro che ora nonsbagliare. 11.59: Davvero ottimo l’inizio dei due azzurri, che sono in pienissima corsa per la qualificazione alla semifinale. 11.53: Il cinese Wang si porta a 170.70 come punteggio totale. 11.49: Stesso tuffo per Lorenzo, che prende 71.40 e si porta a 138.05. 11.46: Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 68 punti. 142.40 come punteggio totale. 11.43: ...

