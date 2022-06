LIVE – Sinner-Wawrinka 7-5 4-6 6-3 6-2, primo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 27 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Jannik Sinner e Stanislas Wawirnka, valevole come primo turno del torneo di Wimbledon 2022. L’azzurro esordirà dunque contro uno dei più esperti tennisti attivi a Londra, particolarmente insidioso per via del suo servizio affidabile e del suo rovescio a una mano semplicemente esplosivo; considerando che lo svizzero partecipi come wild card, difficilmente l’altoatesino, testa di serie numero 10, avrebbe potuto affrontare opponente più ostico. Chi riuscirà a prevalere tra il giovane e fenomenale Sinner e il veterano talentuoso Wawrinka? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita in DIRETTA e garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Ile latestuale del confronto tra Jannike Stanislas Wawirnka, valevole comedel torneo di. L’azzurro esordirà dunque contro uno dei più esperti tennisti attivi a Londra, particolarmente insidioso per via del suo servizio affidabile e del suo rovescio a una mano semplicemente esplosivo; considerando che lo svizzero partecipi come wild card, difficilmente l’altoatesino, testa di serie numero 10, avrebbe potuto affrontare opponente più ostico. Chi riuscirà a prevalere tra il giovane e fenomenalee il veterano talentuoso? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita ine garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il ...

