LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | Conyedo | Obispado e Masotti in semifinale nella lotta

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 13.29 BOCCE – Monaco avanti 12-6 nel petanque maschile. 13.25 TENNISTAVOLO – In corso i quarti di finale a squadre: Italia che sfida la Spagna. 13.22 BOCCE – Alessia Bottaro e Monica Scalise sono state battute dalla coppia turca Gulcin Esen e Beyza Tatarli 10-3 nel petanque. 13.20– Vince anche Ciro Russo, netto 6-1. Nel pomeriggio anche lui in finale per il bronzo. 13.16– Ora, sempre nei ripescaggi, ma77kg, tocca a Ciro Russo contro lo spagnolo Marcos Sanchez. 13.14– Tutto facile anche per Ruben Marvice che andrà a giocarsi il bronzo della 60kg, bel successo nel ripescaggio ...