LIVE Fognini-Griekspoor, Wimbledon 2022 in DIRETTA: match ripresi dopo la pioggia, Fabio 3° sul 16 (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:10 Un’ora e mezza circa e i campi sono di nuovo pronti all’uso. 12:58 Ci è voluto poco per incontrare la prima pioggia di Wimbledon 2022. Da una ventina di minuti i match sono fermi perché Giove Pluvio così vuole. Sul Court 16 la polacca Maja Chwalinska si è già resa protagonista di un clamoroso 6-0 su Katerina Siniakova prima dello stop acqueo. I sorteggi degli italiani Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del torneo di Wimbledon 2022 nel quale si affrontano Fabio Fognini e l’olandese Tallon Griekspoor. Secondo confronto in carriera tra i due: ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:10 Un’ora e mezza circa e i campi sono di nuovo pronti all’uso. 12:58 Ci è voluto poco per incontrare la primadi. Da una ventina di minuti isono fermi perché Giove Pluvio così vuole. Sul Court 16 la polacca Maja Chwalinska si è già resa protagonista di un clamoroso 6-0 su Katerina Siniakova prima dello stop acqueo. I sorteggi degli italiani Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladeldi primo turno del torneo dinel quale si affrontanoe l’olandese Tallon. Secondo confronto in carriera tra i due: ...

Pubblicità

SkySport : Wimbledon, i risultati degli italiani: Vavassori-Tiafoe in diretta LIVE. Più tardi Sinner #SkySport #SkyTennis… - sportli26181512 : Wimbledon, i risultati degli italiani: Vavassori-Tiafoe in diretta live. Più tardi Sinner: Prima giornata di Wimble… - infoitsport : LIVE Fognini-Griekspoor, Wimbledon 2022 in DIRETTA: esordio molto complesso per il ligure -