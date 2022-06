Italia nella morsa di Caronte, previste temperature oltre 40°C (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – L’anticiclone africano Caronte continua a tenere in ostaggio l’Italia: anche nella settimana appena iniziata i termometri si manterranno su temperature ben al di sopra delle medie stagionali, con picchi che potranno facilmente superare i 40°C in molte città. Lo scenario meteorologico è bloccato ormai da diverse settimane, con l’alta pressione africana che prende di mira tutta l’Italia, concedendo pochi spazi di manovra alle più fresche e instabili correnti oceaniche. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che nella giornata odierna un alito bollente raggiungerà gran parte del Centro-Sud, insistendo in misura maggiore sulle due Isole maggiori. Nelle aree più interne di Sardegna e Sicilia, sotto un generosissimo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – L’anticiclone africanocontinua a tenere in ostaggio l’: anchesettimana appena iniziata i termometri si manterranno suben al di sopra delle medie stagionali, con picchi che potranno facilmente superare iin molte città. Lo scenario meteorologico è bloccato ormai da diverse settimane, con l’alta pressione africana che prende di mira tutta l’, concedendo pochi spazi di manovra alle più fresche e instabili correnti oceaniche. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica chegiornata odierna un alito bollente raggiungerà gran parte del Centro-Sud, insistendo in misura maggiore sulle due Isole maggiori. Nelle aree più interne di Sardegna e Sicilia, sotto un generosissimo ...

