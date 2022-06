Italia – Inghilterra, stracciati in casa nostra | E stavolta Mancini non c’entra niente (Di lunedì 27 giugno 2022) È passato quasi un anno dalla vittoria degli Europei ma, questa volta, l’Italia è stata sconfitta dall’Inghilterra. E Mancini non ha nessuna colpa. Un anno fa in Italia si stava festeggiando la vittoria degli Europei a Wimbley. Gli Azzurri si sono affermati come campioni d’Europa dopo ben 53 anni, riuscendo ad avere la meglio sull’Inghilterra. Un altro disastro per l’Italia Web SourceLa finale ha tenuto i tifosi col fiato sospeso. I tempi regolamentarsi si sono conclusi con un 1-1, ai quali hanno fatto seguito i supplementari finiti con zero reti. Fino ai rigori, che hanno portato al trionfo degli Azzurri. Ora l’Inghilterra è tornata con una nuova “sfida”. L’Italia, questa volta, sembrerebbe non essere riuscita a tenere testa all’avversario e Roberto ... Leggi su newstv (Di lunedì 27 giugno 2022) È passato quasi un anno dalla vittoria degli Europei ma, questa volta, l’è stata sconfitta dall’. Enon ha nessuna colpa. Un anno fa insi stava festeggiando la vittoria degli Europei a Wimbley. Gli Azzurri si sono affermati come campioni d’Europa dopo ben 53 anni, riuscendo ad avere la meglio sull’. Un altro disastro per l’Web SourceLa finale ha tenuto i tifosi col fiato sospeso. I tempi regolamentarsi si sono conclusi con un 1-1, ai quali hanno fatto seguito i supplementari finiti con zero reti. Fino ai rigori, che hanno portato al trionfo degli Azzurri. Ora l’è tornata con una nuova “sfida”. L’, questa volta, sembrerebbe non essere riuscita a tenere testa all’avversario e Roberto ...

Pubblicità

Azzurri : #U19EURO ???? L’Italia ???? in semifinale con l’Inghilterra ?????????????? mentre la Francia se la vedrà con Israele… - Azzurri : #U19EURO ???? ?? Domani, ore 17, #InghilterraItalia in diretta su @RaiDue ?? #Miretti: “Vogliamo la finale”… - CB_Ignoranza : Stavolta abbiamo fatto alcuni giocatori inglesi se fossero nati in Italia. Si, abbiamo esagerato con Maguire: pote… - grazioli_gianni : RT @Azzurri: #U19EURO ???? ?? Domani, ore 17, #InghilterraItalia in diretta su @RaiDue ?? #Miretti: “Vogliamo la finale” #Under19 ???? #Azzur… - Claudio69_ : RT @FratelliRosson: Le prime 5 leghe europee (Inghilterra, Italia,Germania,Spagna e Francia) hanno deciso di prolungare fino alle 23.59 del… -