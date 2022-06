Pubblicità

RassegnaZampa : Il politologo Ian #Buruma: “Isolare la #Cina sarebbe un errore. Con #Putin alla fine si dovrà trattare” - alexbottoni : Il politologo Ian Buruma: “Con Putin alla fine si dovrà trattare”: - TerrinoniL : Il politologo Ian Buruma: “Isolare la Cina sarebbe un errore. Con Putin alla fine si dovrà trattare” - zazoomblog : Il politologo Ian Buruma: “Isolare la Cina sarebbe un errore. Con Putin alla fine si dovrà trattare” - #politologo… -

La Stampa

... "L'unica via per fermare i populisti" Il retroscena / 2 " Putin arruola la Bielorussia e lancia un messaggio al G7 L'intervista " IlBuruma: "Isolare la Cina sarebbe un errore. Con ...... "L'unica via per fermare i populisti" Il retroscena / 2 " Putin arruola la Bielorussia e lancia un messaggio al G7 L'intervista " IlBuruma: "Isolare la Cina sarebbe un errore. Con ... Il politologo Ian Buruma: “Isolare la Cina sarebbe un errore. Con Putin alla fine si dovrà trattare” Il presidente di Eurasia Group a Formiche.net: la Russia sfrutta le divisioni nella politica italiana, ma l'Italia supererà il test ...La crisi alimentare sta colpendo soprattutto Paesi con condizioni di fragilità preesistente, come quelli africani ...