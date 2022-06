Il malato non è solo la sua malattia. La riflessione di Luigi Manconi (Di lunedì 27 giugno 2022) Grazie di questo invito e di questa opportunità di una riflessione pubblica su temi così cruciali e così delicati. Credo di essere stato invitato in ragione della mia totale estraneità alla materia e alla mia totale incompetenza di questioni mediche. Forse non è stata tuttavia una scelta così inopportuna. Non tocca a me certo dirlo, lo valuterete voi, perché il mio approccio sarà appunto non specialistico, ma per un verso collegato alla mia personale esperienza diretta. Peraltro verso quella che è una riflessione generale sulle questioni che chi mi ha introdotto ha chiamato delle persone fragili. Tuttavia, mi limiterò a tre considerazioni che tentano di collegare un quadro generale a quello che è proprio il cuore dell’incontro e degli incontri che la Fondazione Roche e Formiche hanno voluto promuovere. Parto dalla prima considerazione. Gli ho dato un ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 giugno 2022) Grazie di questo invito e di questa opportunità di unapubblica su temi così cruciali e così delicati. Credo di essere stato invitato in ragione della mia totale estraneità alla materia e alla mia totale incompetenza di questioni mediche. Forse non è stata tuttavia una scelta così inopportuna. Non tocca a me certo dirlo, lo valuterete voi, perché il mio approccio sarà appunto non specialistico, ma per un verso collegato alla mia personale esperienza diretta. Peraltro verso quella che è unagenerale sulle questioni che chi mi ha introdotto ha chiamato delle persone fragili. Tuttavia, mi limiterò a tre considerazioni che tentano di collegare un quadro generale a quello che è proprio il cuore dell’incontro e degli incontri che la Fondazione Roche e Formiche hanno voluto promuovere. Parto dalla prima considerazione. Gli ho dato un ...

