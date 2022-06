"Ha i lividi sul corpo": il clamoroso retroscena su Charlene di Monaco (Di lunedì 27 giugno 2022) Charlene di Monaco sarebbe sempre più infelice, tanto che sui media francesi è stata ribattezzata "Principessa Triste". A dimostrarlo sono anche quei lividi osservati sul suo volto, il "prezzo da pagare per essersi adeguata alla vita di Palazzo Grimaldi". El Nacional ha pubblicato alcuni dettagli sulla vita privata e sulla sua relazione con Alberto, che di fatto sarebbe inesistente. Del resto, ricordata la sua fuga prima delle nozze, la cattura, l'obbligo di mantenere il matrimonio per almeno cinque anni? Ecco, adesso circolano delle indiscrezioni assolutamente non confermate sul divorzio e sui 12 milioni di euro l'anno che Charlene riceverebbe da Alberto per rimanere a Monaco. Ed è così che il prezzo da pagare per la promessa fatta è troppo alto: gli interventi di chirurgia estetica ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022)disarebbe sempre più infelice, tanto che sui media francesi è stata ribattezzata "Principessa Triste". A dimostrarlo sono anche queiosservati sul suo volto, il "prezzo da pagare per essersi adeguata alla vita di Palazzo Grimaldi". El Nacional ha pubblicato alcuni dettagli sulla vita privata e sulla sua relazione con Alberto, che di fatto sarebbe inesistente. Del resto, ricordata la sua fuga prima delle nozze, la cattura, l'obbligo di mantenere il matrimonio per almeno cinque anni? Ecco, adesso circolano delle indiscrezioni assolutamente non confermate sul divorzio e sui 12 milioni di euro l'anno chericeverebbe da Alberto per rimanere a. Ed è così che il prezzo da pagare per la promessa fatta è troppo alto: gli interventi di chirurgia estetica ...

