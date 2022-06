Grillo a Roma consulta i parlamentari: sostenere ancora Draghi (Di lunedì 27 giugno 2022) Beppe Grillo, dopo l'incontro con Giusepope Conte, ha avviato a palazzo Montecitorio nel suo primo giorni di soggiorno politico Romano post scissione Di Maio e disfatta elettorale sui Sindaci ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Beppe, dopo l'incontro con Giusepope Conte, ha avviato a palazzo Montecitorio nel suo primo giorni di soggiorno politicono post scissione Di Maio e disfatta elettorale sui Sindaci ...

