Diarrea in gravidanza | le possibili cause e quando preoccuparsi

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il periodo dellaè contrassegnato da una serie di disturbi che sono l’effetto delle alterazioni fisiologiche cui è sottoposto l’organismo femminile. Nella maggior parte dei casi questi non sono considerati malattie o problemi di cuima inevitabilmente influiscono sulla qualità della vita e a volte possono generare conseguenze spiacevoli e critiche. È il caso, per esempio, dellain, una condizione che interessa un terzo delle donne e che nonostante può essere per molti aspetti considerata normale durante le settimane di gestazione è un fenomeno da monitorare per evitare che provochi gravi conseguenze. Laè una condizione comune definibile come “emissione di feci acquose, semiformate o liquide più volte nella giornata e, comunque con frequenza maggiore ...