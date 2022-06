(Di lunedì 27 giugno 2022) L'infanzia in un collegio, poi i lavori più umili e l'apertura di un laboratorio:Delè partito da zero per fondare il suo impero

Pubblicità

felicettabenni : @Filo_Rossi Tra la prima e la seconda media ho fatto il garzone di un macellaio l'estate tra la seconda e la terza… - mauro_scovenna : #coach @StefanoLagna Un amico mi chiede se hai bisogno di un garzone bravo che ti porti le borse ..come secondo la… -

ilGiornale.it

quanto riporta il sito del Corriere della Sera, si è spento questa mattina al San Raffaele ... A 15 anni va a lavorare comealla Johnson. A 22 anni si trasferisce a Pieve Tesino, un ...... iluomo più ricco d'ItaliaForbes, è morto il 27 giugno, a 87 anni. Nato a Milano il 22 maggio 1935 da padre pugliese, passa l'infanzia dai Martinitt. Dopo aver lavorato come,... Da garzone a secondo uomo più ricco d'Italia: la scalata di Leonardo Del Vecchio L'infanzia in un collegio, poi i lavori più umili e l'apertura di un laboratorio: Leonardo Del Vecchio è partito da zero per fondare il suo impero ...In pochi anni, quella che era una semplice bottega è diventata un'industria solida, con decine di dipendenti, che nel 1981 tenta lo sbarco negli Stati Uniti. Leonardo Del Vecchio è l'esempio del self- ...