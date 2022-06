Carceri | nei primi sei mesi dell’anno 24% di aggressioni in più alla polizia penitenziaria

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA – “Dal 1° gennaio al 26 giugno 2022 sono stati 493 gli episodi di aggressione di detenuti nei confronti di appartenenti, conteggiando solo quelli più gravi; il 24,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando leerano state 397. Numeri, in entrambi i casi, ufficializzati dMinistra della Giustizia, Marta Cartabia, durante la celebrazione dell’Annuale del Corpo ditenutasi nel tardo pomeriggio presso l’Aula Magna della Scuola di formazione e aggiornamento ‘Giovanni Falcone’ di Roma. A tenere il tragico conto è Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA. “Siamo gratiMinistra Cartabia per ...