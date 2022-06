(Di lunedì 27 giugno 2022) per il centrale brasiliano del Torino L’Inter sta continuando a trattare, ma ci potrebbe esseredi una squadra di Premier League. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, ildi Conte sta sondando fortemente. Nonostante ciò, il difensore del Torino vede l’Inter come priorità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Bremer dà la precedenza all'Inter: ma c'è l'inserimento del Tottenham per il centrale brasiliano del Torino L'Inter sta continuando a trattare Bremer, ma ci potrebbe essere l'inserimento di una squadr ...Neanche il tempo di metabolizzare la fine di una delle stagioni calcistiche più elettrizzanti e sorprendenti di sempre che siamo già nel pieno del calciomercato, con molte trattative fino a poco tempo ...